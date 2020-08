O Conselho Nacional de Justiça divulgou na terça-feira (25) o relatório Justiça em Números 2020 e este apontou que o Poder Judiciário teve a maior produtividade dos últimos 11 anos em 2019. O relatório mostra que cada magistrado baixou a média de 2.107 processos em 2019 e isso significa que cada juiz, desembargador e ministro solucionou 8,4 casos por dia útil, sem descontar períodos de férias e recessos.

Na verdade, o aumento da produtividade é uma tendência desde 2014, quando o número de processos solucionados por magistrado foi, em média, de 1.696. Em 2015, subiu para 1.748; em 2016, 1.727; em 2017, 1.783; e em 2018, 1.864. Em Mato Grosso do Sul, segundo a Assessoria de Planejamento do TJMS, existem 726 mil processos em andamento no Poder Judiciário e em torno de 70 mil procedimentos, embora o número de processos em andamento já tenha atingido a marca de 760 mil. Os arquivamentos estão ocorrendo de forma mais gradativa.

Não se pode esquecer que o Tribunal de Justiça tem investido a questão de arquivamento processual, principalmente pela Central de Processamento Eletrônico (CPE) – uma proposta que está sendo copiada por muitos tribunais brasileiros. De acordo com os números da Assessoria de Planejamento, para a justiça sul-mato-grossense, atualmente com 55 comarcas, os números são considerados como um bom quantitativo, além de muito bom desempenho. Um detalhe importante: o aumento da produtividade de magistrados e servidores no período de trabalho extraordinário, durante a pandemia. Essa constatação pode ser visualizada por qualquer pessoa: basta acessar o gráfico de produtividade, disponível no portal do TJMS para consulta.

Para o ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do STF, o Poder Judiciário caminha no rumo certo, ao se aprimorar em eficiência, transparência e responsabilidade, conforme evidenciado pela melhora sem precedentes nos seus indicadores de desempenho e produtividade. No entender de Dias Toffoli, quem ganha com as melhorias é o jurisdicionado e a sociedade brasileira como um todo, que podem contar com um Judiciário cada vez mais comprometido com a realização efetiva da justiça e da paz social. “O relatório aponta que, apesar da vacância de 77 cargos de juízes no ano de 2019, houve aumento no número de processos baixados e, consequentemente, elevação da produtividade média dos magistrados em 13%, atingindo o maior valor da série histórica”, afirmou Dias Toffoli, na apresentação do estudo.