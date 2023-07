Judoca de MS conquista o ouro no Campeonato Pan-Americano Sub-15

O sul-mato-grossense André Lucas Dodero conquistou o ouro no Campeonato Pan-Americano Sub-15 de Judô, disputado em Lima, capital do Peru, no último fim de semana. O judoca é beneficiário do Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Com 13 anos de idade, o atleta foi o melhor na categoria meio-leve (até 53 quilos). Para colocar a medalha no peito, o judoca de Mato Grosso do Sul precisou derrotar quatro adversários: Maxim Latman (Estados Unidos), Santiago Miranda (Peru), Angel Juela (Equador) e Omar Campos (Equador). A categoria, ao todo, reuniu 12 lutadores.

O ouro de André Lucas ajudou o Brasil a ser campeão do torneio continental, liderando com folga o quadro geral de medalhas. A seleção verde e amarela faturou 29 medalhas, das quais 10 foram de ouro, sete de prata e 12 de bronze. O Equador terminou em segundo, com 20 medalhas (cinco ouros, cinco pratas e 10 bronzes). A terceira colocação ficou com o México, que obteve cinco medalhas (um ouro, uma prata e três bronzes).

Para garantir vaga à competição na capital peruana, o judoca sul-mato-grossense venceu a seletiva nacional da CBJ (Confederação Brasileira de Judô) realizada em junho, no Rio de Janeiro (RJ). Na ocasião, André Lucas terminou todos os combates de “mata-mata” com vitória por ippon.

No judô desde 2018, o atleta do Judô Clube Rocha/Rádio Clube tem como técnico Clayton Rojas e coleciona duas medalhas nos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros): bronze em 2021 (categoria ligeiro, até 30 kg) e ouro em 2022 (categoria meio-leve, até 40 kg). Além disso, neste ano foi campeão brasileiro regional na categoria sub-15, em Brasília (DF).