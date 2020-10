O Juiz de direito e substituto legal, Mário José Esbalqueiro Júnior decidiu na quinta-feira (1) que os policiais civis Vladenilson Daniel Olmedo, conhecido como Vlad, e Márcio Cavalcanti da Silva presos desde setembro de 2019 no âmbito da Operação Omertà devem ocupar uma cela especial da Gameleira, em Campo Grande/MS.

Na decisão, o magistrado afirmou ainda que o empresário Jamil Name e seu filho deveram continuar custodiados na Penitenciária Federal de Mossoró. Na decisão foi argumentado uma atuação violenta e estruturada do grupo. Salvo ainda que agentes penitenciários interceptaram anotações entre pai e filho presos no mesmo local de atentados contra as autoridades estaduais e ameaças a testemunhas.

Por fim, ponderou o juiz que “estamos diante de um caso grave e complexo”, em relação a inclusão dos Names no sistema federal baseado na “falta de estrutura do local com provocação das forças policiais e do MPE, somando-se ao relatório de inteligência sobre a trama para a manutenção da prática de crimes”.