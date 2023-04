Juiz de Direito Edimilson Barbosa Ávila recebe Medalha Tiradentes da Polícia Militar

O Juiz de Direito Edimilson Barbosa Ávila da Comarca de Paranaíba foi agraciado com a Medalha Tiradentes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (27) de abril (17 horas), no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O evento contou com a presença do Governador do Estado Eduardo Riedel, do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Renato dos Anjos Garnes, e do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, entre outras autoridades civis e militares.

Considerada a mais alta condecoração concedida pela PMMS, a Medalha Tiradentes é destinada a homenagear civis e militares que se destacaram pelo valor pessoal e profissional em prol da segurança pública.

A indicação para a entrega da Medalha Tiradentes foi realizada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar da Polícia Militar, Coronel Renato dos Anjos Garnes.

O Dr. Edimilson Barbosa Ávila, Juiz de Direito da Comarca de Paranaíba, desde que assumiu a Vara Criminal nas cidades de Inocência e Paranaíba, área de atuação do 13° BPM, com sua atuação enérgica e justa em suas decisões, tem contribuído de forma sobremaneira para a redução dos índices criminais nos municípios onde atua. Só em Paranaíba, a redução dos índices de furtos foi de 22%, entre o 1° e 2° semestres de 2022. Além disso, o Dr. Edimilson tem sido grande parceiro nas ações da Polícia Militar, quando necessário, de modo a colaborar de forma significativa no desenvolvimento e no alcance dos bons resultados. Com certeza e plena convicção, esta indicação é justa e merecida ao Exmº Juiz de Direito, sendo digno de receber a Medalha Tiradentes da Polícia Militar, pelos feitos já realizados em prol da Segurança Pública e da população das cidades de Paranaíba e Inocência”. Comentou o Comandante do 13° BPM de Paranaíba, Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos. Também esteve presente na solenidade o Comandante do CPA-2, Coronel PM Gil Alexandre da Rocha.

Medalha Tiradentes

A cerimônia é uma reverência ao patrono das polícias militar e civil do Brasil e mártir da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tido como um exemplo de dignidade, honestidade, luta pelos ideais de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro, figura de inspiração para os policiais.

Entre as personalidades que receberam a medalha estão: o Prefeito Municipal de Paranaíba, Maycol Henrique Queiroz de Andrade; Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Sérgio Fernandes Martins; Procurador-Geral de Justiça/MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda; Superintendente de Administração, Orçamento e Finanças/Segov-MS, Ana Paula Matsui; General de Exército Combatente/EB, Anisio David de Oliveira Junior; Cônsul-Geral/Consulado-Geral dos EUA em São Paulo-SP, David Andrew Hodge; Deputado Estadual – Presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro Dino; Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo Filho; Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina; Cel PMESP – Comandante do Policiamento de Choque PMESP, Jose Augusto Coutinho; General de Brigada – Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste/EB, Marcio Luis do Nascimento Abreu Pereira, entre outros, conforme Diário Oficial Eletrônico n. 11.136 de 20 de abril de 2023, a partir da página 122.