A juíza titular da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Mundo, Carolinne Vahia Concy, realizou visita técnica nas instalações da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade Universitária de Mundo Novo, para conhecer pessoalmente o projeto “UEMS – Laboratório de Humanização”, uma parceria entre a universidade e o TJMS estabelecida para atender a população de reeducandos da comarca.

A visita técnica da magistrada foi acompanhada pelo gerente da UEMS/Mundo Novo, prof. Dr. Leandro Marra, pela técnica administrativa Tatiana Ebuchi e pelo prof. Dr Tiago Zoz. Na oportunidade, a juíza verificou, de perto, os resultados desta prática de inclusão social, encontrou com alguns reeducandos do projeto, enquanto realizavam a prestação de serviços comunitários na universidade, bem como se colocou à disposição para fortalecer a parceria e maximizar o alcance do projeto.

Durante o encontro, a juíza, que é responsável pela Execução Penal da Comarca, destacou que o projeto promove de forma digna a integração social e a ressocialização dos reeducandos, humanizando a prestação de serviços determinada pelo Poder Judiciário, principalmente pelo fato deles terem a oportunidade de entrarem em contato direto com a área acadêmica, visto que a educação é um dos principais meios de redução da criminalidade.

Saiba mais – O Projeto “UEMS – Laboratório de Humanização” foi iniciado em maio de 2017. Trata-se de uma parceria exitosa entre o Poder Judiciário e a UEMS/Mundo Novo e visa disponibilizar réus para a prestação de serviços comunitários. O objetivo é melhorar a manutenção dos espaços da Universidade e dos serviços prestados, sem onerar os cofres públicos, além de oportunizar à comunidade carcerária a execução de penas alternativas de modo a promover a inclusão e ressocialização social.