Juíza manda citar Patrola em caso de assédio sexual de ex-prefeito Marquinhos Trad

A juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, mandou citar o empresário André Luiz dos Santos, o André Patrola, na ação por assédio sexual contra o ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD). Investigado na Operação Cascalhos de Areia, o empreiteiro é réu por favorecimento à prostituição.

Conforme despacho, publicado nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial da Justiça, André Patrola deve ser notificado para apresentar resposta à acusação no prazo de cinco dias. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual com base no depoimento de três mulheres.

Marquinhos virou réu por assédio sexual contra sete mulheres. O ex-prefeito nega as acusações e alega ter sido vítima de armação política. No entanto, as alegações não foram consideradas, até o momento, pela Justiça.

O processo por assédio sexual corre em sigilo. Nesta terça, Eucélia determina a notificação do gerente regional da Latam para fornecer as informações solicitadas. O teor do despacho não foi disponibilizado.

Além desta ação penal, André Patrola é investigado na Operação Cascalhos de Areia pelos crimes de fraude à licitação, peculato e desvio de dinheiro público. Ele é acusado de ser laranja de Marquinhos e de receber dinheiro para manutenção de vias rurais, mas a suposta prestação de serviços seria apenas simulada.

Até o momento, o empresário não se manifestou nem sobre as denúncias de favorecimento à prostituição nem sobre a Operação Cascalhos de Areia.