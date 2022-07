A região de Coxim/MS recebe, na próxima segunda-feira (25/7), o projeto Juizado Especial Federal (JEF) itinerante, na Escola Municipal Antônio Torquato da Silva, situada no Polo Jauru, a 60 km da área urbana do município sul-mato-grossense. O evento será realizado até o dia 29 de julho, das 8h30 às 16h30, com retorno previsto para acontecer daqui um mês, entre os dias 22 e 26 de agosto.

Durante esses períodos, um caminhão adaptado da Justiça Federal estará no local, com sala de audiência e estrutura necessária para prestar o atendimento da população por juízes e servidores.

Em cinco dias de funcionamento, moradores locais terão acesso a orientações jurídicas relacionadas à Previdência Social, emissão do documento de identidade e atendimento com profissionais do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Além disso, nesta edição, novas parcerias com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) irão ampliar os serviços oferecidos pelo JEF itinerante. Por exemplo, será possível realizar casamentos, divórcios, acordos de pensão alimentícia e ajuizar ações trabalhistas.

O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Coxim, do Governo de Mato Grosso do Sul, do Ministério Público Federal, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e outras entidades, terá transporte gratuito oferecido à população pela prefeitura.

A solenidade de abertura será realizada na segunda-feira, dia 25 de julho, às 15 horas (horário local), com a presença da presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargadora federal Marisa Santos.

O projeto

O projeto do Juizado Especial Federal Itinerante visa atender a população mais carente que vive distante dos centros urbanos e tem dificuldade de locomoção. São duas visitas em cada local: na primeira etapa, são feitos os atendimentos primários, atermações, encaminhamentos etc; na segunda, retornam para proferir sentenças, realizar audiências e perícias quando for o caso. Uma fase não exclui a outra, ou seja, se o juiz possui elementos suficientes na primeira fase para sentenciar o processo, isso pode ser feito.

Para ser atendido, é importante apresentar documento de identificação, comprovante de residência, documentos ou provas do direito alegado, como atestados, laudos, exames. Caso não tenha documento de identidade, será possível expedi-lo no local, com a certidão de nascimento ou casamento.

Serviço

Juizado Especial Federal itinerante em Coxim/MS

Data: 25 a 29 de julho de 2022

Horário: das 8h30 às 16h30

Local: Escola Municipal Antônio Torquato da Silva, Polo Jauru, Coxim/MS

Assessoria de Comunicação Social do TRF3

Siga a Justiça Federal da 3ª Região nas redes sociais

TRF3: Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin

JFSP: Instagram, Facebook e Twitter

JFMS: Instagram e Facebook