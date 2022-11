Neste dia 9 de novembro, cinco juízes comemoram 22 anos de carreira no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul: Alexandre Tsuyoshi Ito, Wilson Leite Corrêa, May Melke Amaral Penteado Siravegna, Eucélia Moreira Cassal e Márcio Alexandre Wust. Eles foram aprovados no XXI Concurso da Magistratura. A solenidade de posse foi realizada no dia 9 de novembro de 2000. A turma inicial contava ainda com o juiz José Rubens Senefonte, que faleceu, e Fernanda Souza, que foi para a justiça federal. Atualmente o grupo de magistrados judica na Comarca de Campo Grande.