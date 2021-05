AMAMBAI/MS – O assassino confesso Luis Fernandes (Foto abaixo), o ‘Paraguaio’, (55), ainda terá de e terá de págar de R$ 25 mil. O julgamento correu ontem (30) com duração de mais de 13 horas. O réu assassinou o ex-prefeito da cidade de AmambaI – 400km da Capital, Dirceu Lanzarine (Foto acima), 62 anos, com 3 tiros, sendo um na cabeça. O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro do ano passado, na propriedade do ex-prefeito.



O motivo do crime, segundo o MP/MS foi porque Dirceu Lanzarini teria cobrado Luis pelo fato de ele e outros funcionários não estarem trabalhando na lavoura naquele momento. O genrro do prefeito que estava no local, também foi atingido. Mas ele ainda conseguiu dirigir o veículo até o hospital da cidade.

O Julgamento do assassino confesso Luis Fernandes, o ‘Paraguaio’, com Juri Popular, começou ontem à 9 horas, no Fórum do município de Amambai, e a sentença só foi dada às 22h30, pela juíza Dra Thielly Prado Alencar Pitthan. Luis Fernandes participou do Júri por videoconferência. O júri era composto por seis mulheres e um homem.