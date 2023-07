Julgamento dos réus da Omert entra no 3° dia sem previsão de quando sairá a sentença

O Julgamento dos réus Jamil Name Filho, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo vulgo “Vlad” pelo assassinato de Matheus Coutinho entra para o 3º dia. Os réus dispensaram várias testemunhas. O julgamento estava previsto para durar quatro dias.

Na reta final do júri popular no qual conta com um mega esquema de segurança com reformo de policiais dentro e entorno do fórum promete para hoje (19) um “palco” de vários debates acirrados.

CONDENAÇÕES

Jamil Name Filho tem três condenações que somam 23 anos e 2 meses de prisão. Ele se sentou no banco dos réus pela primeira vez e deve enfrentar outro júri pelo assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo vulgo “Playboy da Mansão”. O julgamento pela morte de Marcel não foi marcado.

CRIME

Matheus Coutinho foi executado com sete tiros de fuzil em frente a sua casa, quando manobrava a camionete de seu pai. O alvo no dia 9 de abril de 2019 era o pai do estudante, Paulo Xavier, conhecido como “PX”.