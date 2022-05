Para o mês de maio, estão previstas a realização de 15 sessões de julgamento pela 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande. Os julgamentos têm início às 8 horas no plenário do júri, no Fórum da Capital. Serão levados a julgamento casos de repercussão, como dois feminicídios e duas tentativas de feminicídios.

O primeiro júri popular do mês será no dia 4 de maio (quarta-feira), pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, no qual dois réus são acusados do homicídio de uma jovem, no dia 26 de março de 2018, no bairro Nova Campo Grande. Eles teriam matado a vítima com instrumento cortante, desferindo vários golpes, principalmente no rosto e cabeça.

O primeiro julgamento do caso ocorreu em setembro de 2019, com apenas um dos envolvidos, pois o outro havia recorrido. Após o julgamento dos recursos, foi determinada a realização de novo júri, e, desta vez, contará com a presença de ambos.

No dia 5 de maio, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, será realizado o julgamento de um acusado de feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. Segundo a denúncia, no dia 29 de fevereiro de 2020, no loteamento Nova Serrana, o acusado matou sua ex-namorada e um amigo, além de ferir uma amiga dela. Segundo a acusação, ele não aceitava o fim do namoro, que teria durado cerca de um ano e importunava a vítima para reatar o relacionamento.

Também pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, no dia 12 de maio, será submetido a julgamento um acusado de tentativa de feminicídio. A denúncia aponta que o fato ocorreu no dia 28 de janeiro de 2020 no bairro Vivendas do Parque. A vítima e o acusado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de um ano e, na referida data, ele teria ido até a casa desta, onde iniciaram uma conversa que resultou no término do relacionamento.

Mais tarde, a vítima estava na frente da casa de sua amiga, quando o acusado chegou e começou a atirar em direção a ela. A vítima fugiu, mas o acusado continuou efetuando disparos, a atingindo. Após isso, ele se evadiu do local. Já a vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos.

No dia 13 de maio, vai a júri outro homem acusado de tentativa de feminicídio. O fato aconteceu no dia 22 de maio de 2019, no Bairro Jardim Santa Emília, quando o acusado tentou matar sua companheira. O primeiro julgamento ocorreu em maio de 2021, sendo que, após recurso do Ministério Público, o ato foi anulado e foi determinada a realização de novo júri popular.

Segundo a denúncia, o casal estava junto há 15 anos e possuía três filhos. Consta nos autos que o relacionamento entre eles era conturbado e o réu já teria agredido física e psicologicamente a vítima em outras ocasiões.

Quatro dias antes do ocorrido, a vítima decidiu separar-se do acusado, comunicando-o tal decisão. Eles permaneceram na mesma residência, porém em quartos separados. No dia dos fatos, a vítima dormia com a filha de quatro anos, quando o réu adentrou o local com uma faca e mãos e passou a desferir golpes contra a mulher. Ela reagiu às investidas, ocasião em que a faca quebrou e ele passou a enforcá-la.

O filho do denunciado retirou a criança do quarto e foi em busca de socorro, ocasião em que o réu foi até a cozinha, pegou outra faca e desferiu novos golpes no tórax da vítima. A vítima conseguiu desvencilhar-se dele e fugiu, sendo socorrida, e sobreviveu aos ferimentos. Ele será levado a júri acusado de tentativa de feminicídio em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O julgamento será realizado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

No dia 27 de maio, outro acusado de feminicídio irá a júri popular pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Segundo a denúncia, o crime aconteceu na madrugada do dia 29 de setembro de 2020, no Bairro Jardim Colibri. O réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira, causando sua morte.