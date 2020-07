Com 16.260 testes positivos parao coronavírus julho registra a maior alta da COVID-19 em MS. Segundo dados do IBGE o número equivale a praticamente a toda população de Porto Murtinho que possui 17.131. No primeiro dia do mês os dados oficiais apresentavam 8.676 casos confirmados da doença. Já no Boletim Epidemiológico de hoje (31) esse número chegou a 24.936. Ou seja, um avanço de 187% no total dos infectados em apenas 31 dias. No mesmo período também houve um aumento significativo de óbitos que de 85 foi para 376, uma alta de 342%.

Ao mesmo tempo que aumenta o número de casos confirmados, também cresce a procura por leitos no Estado. Mesmo com a estruturação da saúde pela administração estadual, indicadores que mostram algumas regiões com taxa de ocupação acima de 90%.

O detalhamento do boletim oficial da Covid em Mato Grosso do Sul pode ser conferido aqui.