Juliana Aranda une mulheres brasileiras na Europa

Empresárias compartilham trajetória literária e empresarial, conquistando títulos e homenagens internacionais

O passeio promovido pela Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes (AHBLA) em parceria com o projeto Quem de Mim Você Procura (QDM) reuniu recentemente mais de 30 mulheres brasileiras, em uma celebração de conquistas e inspiração em diversos países no continente europeu.

O evento começou em Barcelona, ​​onde as mulheres foram recebidas com honras e condecoradas numa cerimónia tradicional e emocionante, especialmente durante a entrega do prestigiado título Honoris Causa. Entre os homenageados, destacou-se a empresária Juliana Aranda, em reconhecimento à sua contribuição na promoção da cultura e da literatura, acrescentando mais um marco à sua impressionante carreira como mentora e empreendedora. Durante a cerimônia, Juliana Aranda nomeou Lena Madesin Phillips, fundadora da BPW, para a cadeira de padroeira.

Com mais de 30 anos de experiência liderando a RU Uniformes, Juliana Aranda é uma figura notável no mundo dos negócios e do desenvolvimento humano. Sua participação no programa Reality Show “Em Frente das Feras” e sua contribuição como coautora de três livros da coleção “Quais de Mim Você Procura?” – abrangendo temas como mulheres palestrantes, mulheres de fé e mulheres mentoras – consolida-se como referência no setor, inspirando a vida de muitas outras mulheres.

Durante o passeio, Juliana Aranda teve a oportunidade de divulgar e divulgar o projeto “Quais de Mim” em renomadas feiras literárias, como a Feira de San Jordi, em Barcelona, ​​na qual divulgou livros de sua autoria no estande da AHBLA, encantando o público e participou ativamente em círculos de leitura e fóruns literários, partilhando experiências e conhecimentos valiosos com os presentes. A imparável empreendedora esteve presente no conceituado SUMMIT-Be Amazing + Next Level em Lisboa, onde atuou como mediadora no Painel de Inteligência Artificial.

Embaixadora Mestre do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa e Diretora da ACICG-Associação Comercial e Industrial de Campo Grande-MS, onde atua como Coordenadora do Conselho Mulher Empresarial.

A executiva trabalha ativamente para o empoderamento das mulheres. Atualmente está associada à BPW, Business Professional Women, em três estados SP, MT e MS há 10 anos. Juliana Aranda continua sua missão de inspirar e empoderar mulheres ao redor do mundo. Com a agenda repleta de compromissos, Juliana Aranda coordena atualmente o projeto “Mulheres na Sustentabilidade”, que será lançado em outubro de 2025 em Paris, na Divine Academie.

As mulheres da turnê AHBLA/QDM não apenas encantaram o público europeu, mas deixaram um legado de empoderamento e inspiração por onde passaram, celebrando conquistas e inspirando ações para novos projetos. Juliana Aranda, como protagonista desta jornada, retorna ao Brasil com novos insights e conexões para compartilhar com seguidoras, pupilas e empresárias, bem como um compromisso renovado em inspirar outras mulheres a se tornarem protagonistas de suas próprias vidas e a estabelecerem conexões significativas com mulheres de todo o mundo.

