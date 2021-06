Anitta e Juliette a vencedora do BBB21 na última quarta-feira (16) aproveitaram a noite tranquila para atualizar as novidades da vida. As amigas compartilharam uma foto durante uma vídeo-chamada. Vale ressaltar que após se conhecerem, Anitta e Juliette trocaram declarações nas redes, viajaram juntas e estão dando o que falar na web. “Botando a fofoca em dia”, escreveu a voz de Girl From Rio. Já a advogada disse: “Risada de boa noite garantida”.