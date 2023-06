Junho encerra com tempo seco, mas teve recorde de frio e chuva acima da média

Em 2022, o tempo médio era de 1 dia e 20 horas, com isso Campo Grande sai do 23ª lugar para a 12ª posição no ranking nacional

Abrir uma empresa em Campo Grande leva, em média, 9 horas, uma redução de 79,55% se comparado ao mesmo período do ano passado, 1 dia e 20 horas. O levantamento é do Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A informação corresponde aos resultados de aberturas de empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apontados no Mapa, 9.549 empresas foram abertas em Campo Grande até o mês de maio, contra as 8.799 empresas abertas no mesmo período de 2022.

Com o novo relatório, a Capital saltou do 23º lugar para a 12ª posição no ranking nacional de tempo médio para abertura de empresas. No país, o processo de abrir uma empresa pode levar, em média, 1 dia e 6 horas, aponta o boletim.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, o resultado do boletim mostra que iniciativas estão sendo tomadas em Campo Grande para desburocratizar o processo de abertura de empresas.

“Uma das dificuldades mais relatadas pelos empresários ao se iniciar um empreendimento é o excesso de burocracia, fator que desestimula muitos empreendedores a iniciarem seu próprio negócio”, avaliou Adelaido Vila.

Para o professor do curso de empreendedorismo, Thiago Asato, o resultado da capital sul-mato-grossense é muito positivo quando se considera o salto no ranking, mas principalmente, o tempo médio nacional de abertura de empresas que é de 1 dia e 6 horas.

“Tendo em vista ainda o porte, forma de constituição e ramo de atividade, esse tempo de espera pode variar, mas considero muito positivo que o empreendedor consiga colocar sua empresa em funcionamento mais rapidamente e usufrua de melhores condições para abrir o próprio negócio, o que, para muitos, é realização de um sonho”, destaca o especialista.

O boletim revelou ainda que, atualmente, existem 296.294 empresas ativas em Mato Grosso do Sul, entre elas 18.116 foram abertas no primeiro quadrimestre de 2023 e 8.992 fechadas no mesmo período, o que resultou em um saldo quadrimestral de 9.174 empresas.

Nacional

Entre as capitais brasileiras, Curitiba e Aracaju se destacam como as mais ágeis para se abrir empresas, ambas formalizando novos negócios em apenas 2 horas. A capital do estado de Paraná reduziu em 4 horas o tempo médio de abertura

Sergipe, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rondônia, Maranhão, Roraima, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Goiás e Acre também registraram tempo médio de abertura abaixo de 1 dia.

Já o estado de São Paulo registrou o maior tempo: 2 dias e 2 horas, um aumento de 1 dia e 1 hora (100%) em relação ao último quadrimestre de 2022. Nesse sentido, Belém teve o desempenho mais baixo, com tempo médio de 2 dias e 22 horas.

Mapa de empresas

O Mapa de Empresas analisa o tempo médio de abertura de empresas e o cumprimento da etapa da viabilidade, em que o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade da empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido;

Além disso, analisa a etapa do registro, em que a Junta Comercial arquiva os documentos de constituição da empresa e fornece o número do CNPJ, gerado pela Receita Federal do Brasil. Para empresas que exploram atividades de baixo e médio risco, o cumprimento dessas etapas é suficiente para o início do funcionamento.

Serviço

Para abertura de micro e pequenas empresas em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) é a responsável por orientar a população para facilitar a abertura e regularização de empresas.

Nas Salas do Empreendedor do Município é possível fazer a formalização de empresa MEI, emissão de boleto de pagamento, declaração anual de faturamento, regularização de débitos do MEI, alteração de dados cadastrais do CNPJ, viabilidade, emissão de certificado MEI (CCMEI), emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e baixa de empresa.

