JUNHO PRATA: Renato Câmara reforça mês de conscientização contra a violência aos idosos

Nesta quinta-feira (15), em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, o deputado Renato Câmara (MDB), usou a fala na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para reforçar as ações do Junho Prata, mês instituído por força da Lei Estadual 5.215/2018, de autoria de Câmara, que também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

“Aqui temos o trabalho da frente, que tem buscado ações afirmativas de combate a toda forma de violência. E no dia de hoje reforçamos a divulgação, com vários eventos em discussão nesse tema, com adesão de vários municípios e apoio da Secretaria de Assistência Social, que é uma grande parceira, incentivando os municípios. Participarei em algumas cidades, a audiências públicas, como em Dourados com a OAB/MS, debates em universidades e outras ações, por exemplo a divulgação do combate ao trote”, disse o deputado.

Segundo apurado pelo trabalho da Frente, a pessoa idosa que não tem o domínio da tecnologia acaba sendo vítima fácil em relação a ganhos econômicos. “Então criamos uma lei que proíbe qualquer tipo de contrato por telefone com pessoas idosas e divulgando também as novas formas de trapaça. Os trapaceiros vão criando evoluções. Então é um trabalho contínuo de levar informações às pessoas idosas”, explicou Câmara. Nesta matéria especial você revê algumas das leis aprovadas em benefícios aos idosos.

As denúncias feitas à Frente também abrangem violências praticadas por pessoas próximas. “É um vizinho, um amigo, um cuidador, fica difícil a pessoa fazer a sua defesa e até mesmo por acusar alguém que cuida dela. Como ficar diante dessa situação? É um mecanismo a ser criado e discutido, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e cada vez mais pessoas idosas à mercê dessas violências”, lamentou.

Para tanto, o deputado explicou que a Frente colheu assinaturas em um grande abaixo assinado em todo o Estado, pedindo ao Governo do Estado para que se possa estruturar a Delegacia do Idoso em Mato Grosso do Sul, nos moldes da Casa da Mulher Brasileira com uma equipe multidisciplinar e até quem sabe atendimento WhatsApp.

“Então ao longo do mês eu apresento esses temas que precisam ser aprofundados com os especialistas das academias, junto aos conselhos, governos, temos a conquista gigante para o Fundo da Pessoa Idosa, que conseguimos criar há 2 anos e agora a luta é que ele tenha recursos para ser investido em conscientização e também ações práticas para que se possa coibir a violência contra a pessoa idosa”, finalizou o parlamentar.

A Comunicação Institucional da ALEMS lançou um livro digital infanto-juvenil para conscientização da não violência contra os idosos. “Uma festa para a vida: animais do Pantanal e os direitos dos idosos” foi produzido em 2020 e está disponível para reprodução gratuita. O livro, que integra a coleção “Cidadania é o bicho”, usa a fauna pantaneira para inserir no universo infantil temas sérios e graves relativos à violência contra a pessoa idosa, como negligência, chantagem emocional, violência material e agressão física. Acesse o livro aqui.