‘Junho Vermelho’: Rede Hemosul realiza ações em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue

A doação de sangue é um gesto de solidariedade e empatia para salvar a vida de quem precisa e, pensando nisso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Rede Hemosul MS, promove a campanha ‘Junho Vermelho’.

Nesta quarta-feira (14), data em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, a Rede Hemosul realiza diversas ações no Estado com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de dispor de sangue e produtos sanguíneos seguros para transfusões, além de destacar a importância dos doadores de sangue voluntários aos sistemas nacionais de saúde.

Para a coordenadora da Rede Hemosul, Marli Vavas, a data reforça a importância dos doadores de sangue. “O Dia Mundial do Doador de Sangue é um dia para agradecer a generosidade, solidariedade e empatia dos nossos doadores que nunca desistem de salvar vidas, a eles o nosso muito obrigada”, agradece Marli.

Para que o acesso ao sangue para todos que necessitam de uma transfusão seja assegurado é necessário garantir que os voluntários façam a doação de sangue regularmente. Um programa de doação de sangue com a participação da população é fundamental para atender a necessidade de transfusões de sangue em tempos de paz, bem como em situações de emergência ou desastres que causem aumento súbito na demanda de sangue, ou quando o funcionamento normal dos serviços de hematologia é afetado.

A Rede Hemosul conta com a parceria de diversas instituições públicas e privadas para a realização da campanha ‘Junho Vermelho’ em todas as suas unidades. E para celebrar o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, o Hemosul escolheu o tema “Uma gota para você, um oceano para quem recebe – Doar sangue salva vidas” para a realização de diversas ações nas unidades hemoterápicas de Mato Grosso do Sul que acontecem nesta quarta-feira (14).

Ações

No Dia Mundial do Doador de Sangue, as unidades da Rede Hemosul do estado realizam ações alusivas à data. No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, os doadores serão recebidos pelo mascote ‘Zé Sanguinho’ e pela Tortuguita. Além dos mascotes, os voluntários serão presenteados com mimos, lanche e decoração especiais.

Os doadores que comparecerem às unidades do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e da Santa Casa também receberão os mimos. O Hemosul contou com o apoio da Unimed, Sicredi, Sabin, Suco Prats, Empório Green Souk, Arcoor e Comper.

No município de Dourados o supermercado Lev Max firmou uma parceria com o Hemosul local que disponibilizou algumas bolsas para a realização de uma ação. Na ocasião, as bolsas disponibilizadas pelo hemocentro são preenchidas com sangue falso – feito com a mistura de groselha, água e corante preto – e identificadas com um adesivo informativo, alusivo ao ‘Junho Vermelho’.

Conforme a analista de marketing do Grupo ABV, Beatriz de Lima Rodrigues, a ação, que teve início na sexta-feira (9), terá um resultado positivo com os clientes do supermercado. “Nós acreditamos no impacto em que essas ações podem causar, incentivando as pessoas a doarem sangue. Essa ação partiu no marketing da empresa e iremos produzir um material para massificar a informação”, afirma.

A ação será realizada no decorrer do mês e junho, alternando os dias em que as bolsas serão expostas. “O propósito da ação é impactar nossos clientes com as bolsas de sangue em um freezer vertical de carnes embaladas. Nós colocamos no freezer e deixamos por duas horas mais ou menos. Logo após, retiramos e guardamos para outros dias”, explica Beatriz.

Para a assistente social do Hemosul de Dourados, Marcia Regina Pereira Furtado, esse tipo de ação colabora muito no que diz respeito a captação de novos doadores voluntários. “Com essa ação que o Lev Max está fazendo nos ajuda muito na questão do aumento das doações de sangue, porque as pessoas terão aquele impacto na hora que observarem a bolsa de sangue com o recado que o sangue não se compra ou não se fabrica. É somente através de doação que o paciente consegue receber uma transfusão”, assegura.

Além disso, o Hemosul de Dourados também irá receber seus doadores e um grupo com 20 pessoas do município de Caarapó que realizaram agendamento para a doação de sangue com um ‘Arraiá’.

O hemocentro de Ponta Porã também fará um ‘Arraiá’ e na unidade de Três Lagoas terá a distribuição de pipoca e lanche especial a todos os doadores voluntários que comparecerem.

Já em Corumbá, a coleta acontece na quinta-feira (15), dia em que dará início às coletas semanais no município que, a princípio, serão agendadas. Esse é um passo importante para Corumbá que voltará a realizar coletas semanais, em dia específico, para melhor atender a população.

Doação

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é um ato de solidariedade então, faça a sua parte. Procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

Kamilla Ratier, SES

Foto: Bruno Rezende