As lives estão sendo uma forma bem assertiva de comunicação, neste momento em que as pessoas não podem estar se aglomerando. Com temas relevantes, o vereador Junior Longo, vem trazendo convidados de peso para que possam conversar sobre os mais diversos assuntos.

A primeira foi sobre a convivência familiar em período de isolamento, com o Pastor Elias Longo, e segunda, com o Pastor, escritor e teólogo, José Roberto Chagas. Foi conversado sobre o gerenciamento das emoções durante o isolamento.

Os temas trazidos pelo vereador até o momento, são pensando exclusivamente na família e em seu convívio: “eu acredito que neste momento de isolamento e de intensa convivência familiar, as pessoas podem estar tendo problemas de convivência, e desta maneira podemos ajudar a amenizar essas mazelas, com uma palavra amiga e um conselho de irmão.” Diz Junior Longo.

As próximas lives estão sendo programadas pela equipe da assessoria do vereador e os temas também podem ser sugeridos pela população de Campo Grande através do gabinete online: 99211-3009 e pelas redes socias, mas podem sempre ser acompanhadas todas as quartas as 19h pelo facebook do vereador Junior Longo.