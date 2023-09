Junior Mochi apresenta indicações que visam beneficiar Coxim, Camapuã, Costa Rica, Sonora, Pedro Gomes, e Rio Verde.

Ontem,12, o Deputado Estadual Junior Mochi (MDB), apresentou três indicações que visam beneficiar municípios de Coxim, Camapuã, Costa Rica, Sonora, Pedro Gomes, e Rio Verde.

A primeira indicação encaminhada ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG), o Sr. Hélio Peluffo Filho. Mochi solicitou uma equipe técnica seja designada para realizar um levantamento de viabilidade técnica e econômica na Rodovia Estadual MS 223, que conecta o distrito de São Romão ao município de Jauru. O objetivo é promover a melhoria da infraestrutura rodoviária nesse trecho, que desempenha um papel crucial no escoamento da produção e acesso a empreendimentos na região.

Na justificativa apresentada, Júnior Mochi enfatizou a importância da recuperação da rodovia devido ao seu estado precário, que tem impactado negativamente a vida dos moradores e motoristas que dependem dela. A MS 223 é utilizada intensamente para o transporte de grãos, gado de corte, leite, além de servir como rota para ônibus escolares e veículos de passeio.

Em sua segunda indicação, Mochi focou em questões de infraestrutura rodoviária, solicitando ao Secretário Hélio Peluffo Filho que inclua várias rodovias no plano de aplicação dos recursos provenientes de empréstimos junto ao BNDES destinados à pavimentação e recuperação de rodovias em Mato Grosso do Sul. As estradas contempladas na proposta incluem a MS 135, MS 223, MS 213, MS 423, MS 430/435 e MS 142, cada uma delas desempenhando um papel vital no escoamento de produções e no acesso a empreendimentos em suas respectivas regiões.

Novamente, o deputado enfatizou a condição precária dessas rodovias, destacando os desafios enfrentados pelos moradores e motoristas devido ao estado atual dessas vias.

Em sua terceira indicação, Junior Mochi abordou a necessidade de recuperação da Rodovia Municipal PG 01, que liga a BR 163 a Pedro Gomes até o Rio Taquari e segue perpassando pelo Município de Coxim até a BR 359. O deputado solicitou à SEILOG a designação de uma equipe técnica para avaliar a viabilidade técnica e econômica de aprimorar essa importante rota, vital para o escoamento de produções e empreendimentos de toda região.

O deputado Junior Mochi enfatizou que a recuperação da Rodovia PG 01 é crucial devido às dificuldades enfrentadas pelos residentes e motoristas devido ao estado precário da estrada.

As indicações do Deputado Estadual Junior Mochi refletem seu compromisso em melhorar a infraestrutura de transporte em Mato Grosso do Sul, proporcionando benefícios significativos aos municípios do interior do estado. Essas medidas têm como objetivo promover o desenvolvimento econômico, facilitar o transporte de mercadorias e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais.