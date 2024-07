Junior Mochi destaca avanços e conquistas do IFMS

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (03), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) fez uso da tribuna para destacar os avanços e conquistas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Ele enfatizou a importância da parceria entre o IFMS e a Assembleia Legislativa para implementar ações concretas que beneficiem a sociedade sul-mato-grossense.

O IFMS é reconhecido por sua vasta presença e impacto na educação, com 10 campi distribuídos pelo estado, atendendo mais de 14 mil estudantes de ensino médio e superior. Em 2024, são 53.515 alunos matriculados em cursos presenciais e a distância. A reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano destacou a importância dos institutos federais em áreas onde instituições públicas gratuitas não chegam, promovendo uma educação integral e humanista.

O IFMS também se destaca em pesquisa, empreendedorismo e transferência de conhecimento, com projetos como o Laboratório de Solos, Casa Pantanal, Hortoponia e centros de referência em tecnologia. Na extensão, promove ações sociais, culturais, esportivas e científicas, além de cursos, estágios e acompanhamento de egressos.

Em seu discurso, o deputado Mochi ressaltou a qualidade do ensino técnico do IFMS e afirmou: “A parceria entre o IFMS e a Assembleia Legislativa é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e educacional em Mato Grosso do Sul. Graças ao apoio dos parlamentares, o IFMS continua a desenvolver projetos que beneficiam diretamente a população, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento sustentável no nosso estado.”

Ele também compartilhou um exemplo pessoal: “Eles diagnosticam as demandas e as potencialidades, com ações concretas que mudam para melhor a nossa realidade. Eu tenho uma pequena propriedade em Coxim que deu um salto de produção em piscicultura com o apoio de informações e técnicas do IFMS de lá. Portanto, reforço como é importante para os alunos, mas também para a sociedade.”

Para mais informações, acesse o site oficial do IFMS: www.ifms.edu.br​