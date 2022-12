Juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão (PSB), o vereador Dr. Victor Rocha (PP) recebeu a visita da nova presidente da Santa Casa, Alir Terra e membros da diretoria da entidade. O encontro aconteceu na quinta-feira (01) e serviu para estreitar o relacionamento institucional. Juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão (PSB), o vereador Dr. Victor Rocha (PP) recebeu a visita da nova presidente da Santa Casa, Alir Terra e membros da diretoria da entidade. O encontro aconteceu na quinta-feira (01) e serviu para estreitar o relacionamento institucional.

A presidente recém eleita da Diretoria Corporativa da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), mantenedora do Hospital Santa Casa, Alir Terra Lima, acompanhada dos diretores Jary de Carvalho e Castro e Heitor Miguel Scheibeler. “A visita teve objetivo de estreitar laços com a Câmara Municipal e seus vereadores junto a nova gestão que será iniciada em janeiro de 2023”.

Defensor do trabalho prestado pela Santa Casa, Dr. Victor Rocha destacou a necessidade da Câmara Municipal unir forçar em prol da atuação do hospital, responsável por quase 60% dos atendimentos da média e alta complexidade de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “A Santa Casa é a esperança de todo paciente politraumatizado, dos que sofreram queimaduras, dos que precisam de cirurgias cardíacas. O hospital atende de 50% a 60% da média e alta complexidade de nosso Estado. É o maior hospital do Estado e uma das maiores Santas Casas do País. A Câmara de Vereadores é parceira na sustentabilidade da instituição para prestação de serviços do hospital”, pontuou.

“Fico feliz pela eleição desta 22ª nova composição administrativa da Santa Casa por entender ser fundamental para o atendimento em saúde de Campo Grande e de todo estado de Mato Grosso do Sul. Já que é referência em urgência e emergência no estado, com 80% dos atendidos provenientes do SUS. Presenciei inúmeros tratamentos importantes de amigos e familiares atendidos na Santa Casa e eu mesmo passei por cirurgia no hospital. Coloco a Câmara e acredito na colaboração de todos os vereadores para aprovar legislações que atendam as demandas da entidade e também para destinar recursos ao Hospital, seja através de emendas impositivas ou do Fundo Municipal de Assistência Social (FIS)”, disse Carlão.

Contratualização com o Poder Público

A Santa Casa de Campo Grande assinou no dia 7 de novembro, o 12° termo aditivo ao contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal que havia sido celebrado no último dia 31 de outubro de 2022. A negociação é fruto do estreitamento no relacionamento da Diretoria Corporativa do hospital com o Poder Público, e que possibilitou essa evolução em relação aos anos anteriores, ampliando o orçamento da Instituição para R $32.105.636 milhões, e com a operação, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais oito meses, passando a ser contado de 1° de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023.

A repactuação foi realizada com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e efetiva participação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Durante o processo de tratativas, o hospital contou com apoio da Câmara de Vereadores na proposição de audiência pública sobre situação financeira da Santa Casa que ocorreu no dia 27 de setembro através da intermediação do vereador Dr. Victor Rocha e do vereador Prof. André Luis.