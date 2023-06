Junto com o presidente Carlão, Dr. Victor Rocha recebe representantes do Fórum Municipal dos Servidores da Capital

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Vereador Carlão (PSB), recebeu representantes do FORSSA/ CG-MS – Fórum Municipal dos Servidores, Sindicatos, Associações e Entidades de Campo Grande. Em pauta as solicitações de reajuste e demais demandas dos servidores do município. O encontro aconteceu na quinta-feira (01/06), na sede do legislativo.

O presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS), David Chadid, destacou a importância da movimentação da entidade, junto aos demais servidores que compõem o FORSSA. “São mais de 11 entidades do município, que representam mais de 41 profissões, de servidores públicos municipais”.

David Chadid pontuou a importância de levar a insatisfação das categorias para o presidente da Casa de Leis. “Apresentamos o que temos vivenciado e a dificuldade em estabelecer esse diálogo, fundamental para os profissionais que fazem o município funcionar. Temos defasagem salarial, entre outras questões e queremos ser atendidos”.

Tanto o vereador Dr. Victor Rocha como o presidente da Câmara, vereador Carlão, reforçaram o posicionamento de estar sempre ao lado dos servidores. Além disso, o legislativo municipal se comprometeu em auxiliar nas negociações, apoiando nas pautas e sendo interlocutor para que as reuniões com o Executivo ocorram.

Ao final da reunião foi acordado que representando o FORSSA, o presidente do SIOMS faça uso da Tribuna, na próxima terça-feira (6/6). Na ocasião será discorrido sobre a necessidade de regularização funcional do servidor público e do dissídio salarial de 2023, tendo em vista que o ano base de reajuste dos mesmos pela lei municipal já venceu, sem que o executivo municipal houvesse dialogado, ou mesmo encaminhado proposta.

Também acompanhou a reunião o vereador Tabosa (PDT).