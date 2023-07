Júri é marcado por bate-boca entre defesa de Name e Delegada

As primeiras 3 horas de júri por execução de Matheus Coutinho tiveram bate-boca entre a defesa dos réus e a Delegada Daniela Kades. A sessão foi suspensa para almoço. Retornando à tarde com a participação do Delegado Carlos Delano da DPHH explanando aos para os jurados. Além de defesa e acusação.

HOMICÍDIO

Matheus foi assassinado a tiros de fuzil, no dia 9 de abril, de 2019. Ele manobrava a camionete do pai em frente a sua casa, quando foi confundido com Paulo Xavier o alvo do crime arquitetado pela família Name; segundo investigações.