Juri popular de Jamilzinho acontece hoje em Campo Grande

Começa nesta segunda-feira (17) e deve prosseguir até sexta-feira (21), no Fórum de Campo Grande, o júri popular do empresário campo-grande Jamil Name Filho, o “Jamilzinho”, bem como do ex-guarda municipal Marcelo Rios e do policial civil aposentado Vladenilson Daniel Olmedo pela execução do acadêmico de Direito, Matheus Coutinho Xavier, no dia 9 de abril de 2019. Esse é um dos crimes investigados na operação Omertà, deflagrada contra milícias armadas de Mato Grosso do Sul.

Matheus foi assassinado no dia 9 de abril de 2019, com tiros de fuzil AK-47, no bairro Jardim Bela Vista, em Campo Grande, quando manobrava a caminhonete do pai. O alvo verdadeiro, de acordo com as investigações, era o pai do jovem, Paulo Roberto Teixeira Xavier, ex-capitão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, considerado desafeto da família Name.

Name “filho” e Name “pai”, o Jamil Name, são acusados de serem os mandantes da execução que terminou com a morte de Matheus Coutinho. O alvo era, de fato, o pai dele. A denúncia do MPMS explica que o pai do jovem deixou de prestar serviços à família Name e passou a atender um advogado rival. Jamilzinho e o pai, então, sentiram-se traídos pelo trabalhador e orquestraram o plano de matá-lo.

A família Name era conhecida por integrar organização criminosa ligada ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul e a milícia. Juntos, planejavam a “maior matança já vista na história do Estado”. Queriam matar “de picolezeiro a governador” que atrapalhassem os planos da família.

Em 2020, Jamil Name morreu aos 82 anos vítima de Covid-19. Se não fosse por isso, seria um dos réus da Operação Omertà. Quanto a Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios, agiam como “gerentes” da organização criminosa, que recebiam as ordens dos Name e repassavam aos demais envolvidos.

Além destes, os pistoleiros José Moreira Freires, morto em confronto com policiais de Mossoró, e Juanil Miranda Lima, foragido da Justiça desde 2019, também integram o grupo de executores do jovem Matheus Coutinho.