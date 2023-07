Em um julgamento extenso que já dura três dias, tensão toma conta do Tribunal do Júri na noite desta quarta-feira (19), antes da sentença que pode condenar ou absolver os réus pelo assassinato do estudante Matheus Coutinho Xavier de 20 anos em 2019.

O principal nome no caso, Jamil Name, o Jamilzinho, acusado de ser o mandante da execução que tinha como alvo o ex-policial Paulo Xavier, teve um momento de crise de choro no Tribunal e precisou ser retirado. Veja o vídeo:

CLIQUEAQUIEASSISTA