Acusada de mandar matar o marido Anderson do Carmo em junho de 2019, a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) é afastado do cargo parlamentar. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a Deputada do cargo por unanimidade. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instarou nesta terça-feira (23) o processo disciplinar que poderá levar a cassação da Deputada Fordelis (PSD-RJ).

O desembargador Celso Ferreira Filho, relator do processo votou a favor do afastamento da parlamentar. Ele destacou que o fato de Fordelis estar na condição de parlamentar possibilita a Deputada uma situação privilegiada em relação aos demais réus em relação à construção de sua defesa no processo.

“Inicialmente é de se assinalar ser irrefutável que a condição de parlamentar federal que ostenta, no momento, a ora recorrida, lhe proporciona uma situação vantajosa em relação aos demais corréus da ação penal originária. Tanto assim, que não foi ela levada ao cárcere. Inquestionável, também, que o poder político, administrativo e econômico da ora recorrida lhe assegura a utilização dos mais diversos meios, a fim de fazer prevalecer a sua tese defensiva”, ressaltou o relator.

Os outros Desembargadores Antônio José e Katia Jangutta seguiram o voto do relator. Ambos acreditam que há situações concretas que demostram atos de Fordelis que podem atrapalhar a “busca pela verdade” em relação ao processo.