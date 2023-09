Justiça afasta Riedel e Leite do comando do PSDB e pede para que partido realize novas eleições

A juíza Thaís Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, anulou a prorrogação do mandato da Comissão Executiva Nacional e determinou o afastamento do presidente nacional da sigla, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A medida também atinge o governador Eduardo Riedel, que deverá ser afastado do cargo de vice-presidente.

Os tucanos deverão realizar eleições para escolher a nova executiva nacional em 30 dias. Ela acatou pedido feito pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), que alegou ser ilegal a segunda prorrogação do mandato dos dirigentes nacionais da sigla.

O objetivo da resolução era facilitar o trabalho do atual presidente regional do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que vem filiando prefeitos no Estado. A meta é filiar 51 dos 79 prefeitos do Estado.

Além de Leite e de Riedel, a juíza determinou o afastamento da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do cargo de vice-presidente nacional do PSDB.