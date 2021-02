CAMPO GRANDE/MS – Um dos crimes de feminicídio que abalou a cidade de Campo Grande no ano passado ocorreu no dia 30 de Junho no barro Tiradentes. À época, a vítima Carla Santana Magalhães (25) foi raptada por Marcos André Villalba, na Rua Nova Tiradentes, no bairro Tiradentes, onde ela e o autor moravam. Eles eram vizinhos. Conforme a acusação, a vítima teria sido imobilizada pelo réu com um ‘mata leão’. Após o golpe aplicado pelo rapaz, Carla desmaiou e foi levada para dentro da residência. Uma semana após o corpo dela foi jogada em uma calçada perto da casa onde a vitima residia com a mãe.

Mas para felicidade da família em menos de um ano o acusado vai a júri popular. No último dia 11 de fevereiro, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, pronunciou Marcos André Vilalba, assassino confesso de Carla Santana Magalhães, e nesta sexta-feira (19), foi agendado o julgamento para o dia 7 de abril, às 8 horas.

Conforme a pronúncia, Marcos será julgado pelos crimes de feminicídio qualificado por motivo fútil, com tortura ou outro meio insidioso ou cruel, também por emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ele também responde por estupro e vilipêndio, além de ocultação de cadáver.