Justiça arbitra fiança de R$ 132 mil ao médico que causou acidente na Capital

A Justiça concedeu HC ao médico que causou acidente bêbado na madrugada do dia 8 de junho, em Campo Grande. A fiança foi abritrada em R$ 132 mil e usar tornozeleira.

Segundo o advogado do médico, Benedicto de Figueiredo a defesa entrou com HC alegando que não cabe prisão preventiva para crimes culposos. “A defesa alegou essa questão que não cabe prisão preventiva para crime culposo que é o caso deste último acidente. De inicio quando foi decretada a prisão preventiva, havia dúvidas sobre o acidente ter sido doloso ou culposo, mas a defesa fez um trabalho dentro do inquérito policial e houve convencimento”, explicou a defesa.

Como a decisão saiu no inicio da tarde, o advogado está entrando em contato com a família de João Pedro e ele deverá ser solto a qualquer momento.