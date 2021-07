Um adolescente de 12 anos consegui a aprovação na justiça para adquirir e fazer uso do medicamento à base de Canabidiol. O jovem foi diagnosticado com Trissomia do Cromossomo 11, uma alteração cromossômica que impacta no desenvolvimento infantil. Em decorrência da doença sofre com crises de epilepsia refratária.

O processo está correndo com o auxílio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul que recebeu o pedido da mãe do garoto que reside em Anaurilândia. Várias tentativas de tratamento terapêutico e uso de medicamentos fornecidos pelo SUS foram administrados, mas sem sucesso na recuperação. “Laudos médicos comprovam a situação e que, em virtude da epilepsia, o menino tem cerca de uma a duas crises convulsivas por dia” afirmou o defensor público Natanael Claudino, responsável pela ação inicial.

A solicitação da defensora foi acolhida pela justiça que determinou o fornecimento do medicamento, no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de valores.