A Justiça bloqueou R$ 29,4 milhões na segunda-feira (19) em bens do Governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A ação é resultante de um processo que apura improbidade administrativa na época que Doria era prefeito da Capital paulista. O bloqueio foi determinado pela 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo e expedida pelo juiz Randolfo Ferraz de Campos e tem caráter provisório. Foram incluídos no bloqueio imóveis, veículos e valores em banco. De acordo com o juiz, a medida tem o objetivo de ressarcir o município caso o atual governador seja condenado. A defesa de Doria disse nesta terça-feira (20) que irá recorrer da decisão.