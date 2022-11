O Jornalista e ex-assessor parlamentar, Rui Gerson Brandini e José Roberto da Luz, comerciante, foram condenados pelo assassinato do engenheiro agrônomo Sebastião Mauro Fenerich (69). Sebastião foi encontrado carbonizado no porta-malas de um HB20, no dia 10 de julho de 2017, no Jardim Seminário, em Campo Grande. A sentença condenatória foi publicada em Diário da Justiça de ontem (21). Rui Gerson foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, e José Roberto foi condenado a 1 ano e 6 meses de detenção.