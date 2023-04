Justiça confirma e Vasco vai receber o Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão

A partida entre Vasco e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo (23), às 16h (de Brasília), está marcada para o Maracanã, conforme solicitado pelo clube carioca.

Recentemente, o Vasco notificou o Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de de Estado da Casa Civil, que tem interesse de participar do novo Termo Precário de Permissão de Uso do estádio. O Vasco, inclusive, já até abriu venda de ingresso para o confronto no Maior do Mundo.

Além desta partida, a equipe pretende mandar mais jogos por lá. O Vasco tinha feito o pedido oficial para este confronto ser no Maracanã, nos dias 23 de março e 3 de abril, e não obteve resposta nos pedidos. Sendo assim, o clube resolveu acionar a Justiça.

Na primeira decisão, o pedido foi negado. A nova sentença afirma que “o argumento do permissionário de que se faz necessário preservar o gramado do Maracanã cai por terra quando já se encontram marcadas nove partidas para o referido estádio no mês de abril, salientando-se que só na presente semana, em um intervalo de apenas seis dias serão disputadas nada menos do que quatro jogos, a saber”.

Vasco quer usar o Maracanã regularmente

O Vasco alegava em seu pedido que como não havia jogo marcado para a data no estádio, o clube poderia mandar o duelo contra o Palmeiras por lá.

Inclusive, no dia do jogo, o TPU que hoje está em mãos de Flamengo e Fluminense se encerrará. Sendo assim a ideia do cruzmaltino é entrar em acordo para ter também a permissão de uso do Maracanã.

Enquanto segue nesta disputa, o clube já se movimenta para realizar melhorias em São Januário. O Vasco garante ter uma proposta já pronta para assumir a gestão do estádio e se compromete em honrar os compromissos já firmados pela dupla Fla-Flu de atuar no Maracanã, seja nas competições nacionais e internacionais.

No ano passado, o Vasco também conseguiu através da Justiça o direito de enfrentar o Sport no Maracanã, pela Série B do Campeonato Brasileiro.