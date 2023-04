Justiça decreta prisão preventiva de autor de ataque em Blumenau/SC

Justiça decretou a prisão Luiz Henrique de Lima de 25 anos que invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velho e matou quatro crianças em Blumenau, Santa Catarina. Quatro crianças foram assassinadas brutalmente com uma machadinha e outras quatro ficaram feridas.

O magistrado justificou a prisão preventiva pela “necessidade de manutenção da ordem pública e da reta aplicação da lei penal”. Na decisão, o juiz ressaltou que “Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto”.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito irá responder por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados.

A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico e telemático. A polícia está analisando o conteúdo do celular do investigado, que foi apreendido. As redes sociais dele serão alvo da investigação.

O delegado Ronnie Esteves, titular da Divisão de Investigação Criminal de Blumenau informou que a polícia vai investigar se o suspeito que possui quatro antecedentes criminais agiu sozinho e qual é a motivação do crime.