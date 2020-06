CAMPO GRANDE – A determinação judicial, que revogou da prisão do militar Alexander Nantes Stein (Foto acima), 32 anos, saiu nesta terça-feira à tarde. Ele está detido no Presídio Militar de Campo Grande, e ao sair vai fazer uso de tornozeleira eletrônica também está proibido de frequentar bares, e manter contato com testemunhas do acidente por qualquer meio. O militar também terá a suspensão parcial da sua função no policiamento ostensivo de rua.

O Tenente , Alexander Nantes dirigia bêbado, quando causou acidente de transito na avenida Gury Marques, no bairro Cidade Morena, na noite de sábado, 30 de maio. e causou a morte professora Suellen Vilela Brasil, 32 anos.

Com o impacto, o carro da professora foi lançado contra uma árvore, e ela não resistiu aos ferimentos.