CAMPO GRANDE/MS – Eleito vereador em Campo Grande no ano 2000,e depois caçado, Robson Leria Martins teve seu histórico de vida pública complicada ao se envolver com corrupção de menores e também ao ser flagrado extorquindo o então vereador Alceu Beuno, que meses depois acabou sendo assassinado por se envolver uma mulher que tinha relacionamento com outro homem.

E nesta Quinta-feira (26), Robson Matins teve sua prisão decretada pela justiça. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da Justiça. Ele foi condenado a 8 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por envolvimento no esquema de corrupção de menores. Foi solicitado que seja expedido o mandado de prisão para cumprir a pena em regime fechado, considerado que o processo transitou em julgado.