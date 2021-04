O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por intermédio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), com apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-MS, realizará, no próximo dia 28 de abril (quarta-feira), às 16 horas em MS (17 horas em TO), em parceria com a Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (EJE-TO), uma live que abordará temas relacionados à segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral, bem como os efeitos do voto nulo, branco e da abstenção nas Eleições.

O evento será realizado no canal do TRE-MS no YouTube e contará com a participação do Secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Dr. Giuseppe Dutra Janino, do Chefe da Seção de Voto Informatizado (SEVIN) do TSE, Dr. Rodrigo Coimbra, do Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-TO, Dr. Valdenir Borges Junior, da Vice-Diretora da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Drª. Maria Caroline Carlotto Nantes e da servidora da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais e Membro da ABRADEP, Drª. Juliana de Freitas Dornellas.

Com a promoção do evento, a EJE-MS busca desenvolver ações institucionais de responsabilidade sociopolítica, tendo em vista a necessidade de combater a desinformação, apresentando informações verídicas e de qualidade, a fim de assegurar aos eleitores e à população em geral, a efetiva segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral.

Haverá expedição de certificado aos participantes, mediante registro de frequência.