Justiça Federal atende PGE-MS e livra Estado de cobrança de R$ 421 milhões

Advogado diz que não há qualquer prova concreta de que mandante do crime partiu de Jamilzinho

As provas apresentadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que apontam Jamil Name Filho como o mandante da emboscada que resultou na execução, ainda que por engano, do estudante Matheus Coutinho Xavier em 10 de abril de 2019 com tiros de fuzil AK-47, não são suficientes para incriminá-lo. Isso foi o que disseram os advogados de Jamilzinho nas duas horas que tiveram para demonstrar que seu cliente não esteve relacionado com o episódio, que o Ministério Público narra como um assassinato por engano, em que a vítima era o ex-capanga de Jamilzinho: o policial reformado Paulo Roberto Xavier, o PX, pai de Matheus.

PX trabalhava para a milícia (termo usado pelo Ministério Público) da família Name em Campo Grande à época do assassinato, e havia a suspeita de que ele estivesse traindo Jamilzinho e seu pai na disputa pela fazendo Figueira, em Jardim, com o advogado Antônio Augusto Coelho, propriedade que já foi da seita do líder religioso coreano Reverendo Moon.

Depois da morte do reverendo, houve um avanço pelas propriedades da seita, a qual Antônio Augusto prestava serviços, e PX tinha relações. PX, que trabalhava para os Name, intermediou uma “troca” de fazendas entre Antônio Augusto e os Name, que resultou em uma suposta dívida de R$ 30 milhões. A suspeita de que PX estivesse trabalhando para Antônio Augusto, e não para os name, é o que, segundo a acusação, teria levado Jamilzinho e seu pai (já falecido) a ordenar a execução do policial reformado. O problema é que, segundo o Ministério Público, e os fatos demonstram, o rapaz acabou sendo executado por engano no início da noite do dia 10 de abril.

Mais tarde, no fim de maio, a Polícia Civil viria a apreender um arsenal (com fuzis 7.62 milímetros e AK 47, entre outras armas e munições e equipamentos para tortura) numa casa que pertencia à família Name, a qual Jamilzinho teria confiado a chave ao guarda municipal Marcelo Rios (que também é réu neste mesmo processo por assassinato, juntamente com o policial Vladenilson Olmedo, ambos apontados como intermediários da execução).

Esta é a ponte entre Jamilzinho e o assassinato – por engano do rapaz – feito pelo Ministério Público, com as provas apresentadas neste julgamento.

A defesa de Jamilzinho, porém, disse não haver provas irrefutáveis de que a ordem para executar PX saiu diretamente dos Name ou, até mesmo, que a família foi conivente com o atestado.

“Não tem testemunha, ligação telefônica, filmagem de câmeras ou qualquer documento que expresse ordem ou consentimento com o assassinato. Então, o júri terá que decidir se os indícios que existem são o suficiente para condenar ou não Jamil Name Filho”, destacou a defesa.

Os advogados também salientaram que os indícios também não podem deixar dúvidas de que a ordem saiu expressamente dos Name e que Valdenilson e Marcelos também tiveram envolvimento no caso.

A defesa ainda aponta que as provas juntadas não são suficientes, uma vez que PX e nem Antônio Augusto Coelho sofreram qualquer outro tipo de atentado após a morte de Matheus. Ou seja, o atentado não teria sido contra PX e nem motivado pela dívida de R$ 30 milhões, já que os dois não passaram por qualquer tentativa de assassinato posterior.

Os advogados ainda falam que existem indícios e por isso mesmo a denúncia foi aceita, citando inclusive a casa em nome da família Name onde o arsenal foi encontrado, contudo, de acordo com a defesa, os indícios precisam passar a ser provas para que os réus sejam condenados ou absolvidos.

“Não estamos julgando a vida das pessoas, se elas são boas ou más pessoas, estamos julgando o fato. Então, terão que decidir se há prova de que Jamil Name Filho mandou matar Matheus ou PX. Essas provas tem que existir acima”, concluiu o advogado.

