Justiça Itinerante inicia atendimentos do segundo semestre nesta segunda; Veja calendário

Mato Grosso do Sul terá dois climas distintos nesta semana: quente e fresco. O sol deixará o tempo quente no meio da semana e a chuva deixará o clima fresco/arejado no início e fim da semana.

Portanto, a semana será de fresquidão, chuva, céu nublado, temperaturas amenas e ao mesmo tempo será de calor, sol, altas temperaturas, céu limpo e baixa umidade do ar.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), domingo (20) e segunda-feira (21) serão frescos, com céu nublado, temperatura máxima perto dos 30ºC e mínima de 16ºC, umidade relativa do ar de 60% e possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado.

O Inmet emitiu alerta amarelo de tempestade para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso indica previsão de chuva de 20 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40-60 km/h) e queda de granizo, até as 10h desta segunda-feira (20).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, chuva rápida e granizo atingiram Campo Grande na manhã deste domingo (20).

Terça (22), quarta (23) e quinta-feira (24) serão quentes, com sol, calor, céu limpo, temperatura máxima acima de 35ºC e baixa umidade relativa do ar, com índices de 20%-30%. Não há previsão de chuva.

Sexta-feira (25) e sábado (26) serão frescos, com céu nublado, temperatura máxima de 25ºC e mínima de 15ºC, umidade do ar com índices entre 50%-60% e possibilidade de chuva. Durante a semana, haverá rajadas de vento de intensidade fraca/moderada em todas as regiões.

“Domingo e segunda serão de instabilidades, com chuvas em todo o Estado. A partir de terça volta a ficar mais seco e temperaturas sobem novamente. Durante a semana vai cair a umidade e temperaturas chegam na casa dos 35º e 36º e mínima de 22º e 23º. Só volta a chuva entre sexta e sábado”, afirmou o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

O tempo chuvoso também requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: