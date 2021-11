O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o imediato afastamento da responsável por uma casa de idosos, acusada de maltratar e discriminar pacientes com transtornos psiquiátricos e em processo de demência, que viviam em uma casa de longa permanência, em Campo Grande.

De acordo com os autos, foi realizada uma denúncia ao Ministério Público em junho desse ano, após a família de uma idosa notar que a paciente vinha apresentando surtos com a troca de direção do local.

Além disso, os familiares passaram a ser pressionados para que retirassem a idosa da instituição. A acusada ameaçava a família dizendo que a paciente não possuía contrato com o local e que deveria se retirar imediatamente.

Durantes as investigações do Ministério Público, funcionários disseram que a responsável pelo local não possuía tato e aptidão para lidar com idosos, sobretudo com aqueles que possuem transtornos mentais.

Em vídeos gravados por câmeras de segurança, ficaram claros os comportamentos explosivos com os idosos, não sendo um caso isolado, mas rotineiro. Dessa forma, o MPMS pediu o afastamento imediato da representante da casa de idosos, que foi aceito pelo TJMS e sentenciado pela juíza Katy Braun, para que a acusada mantenha distância mínima de 300 metros dos idosos da casa de repouso, além do afastamento da direção da instituição.