Justiça mantém aliado de Soraya na presidência do União Brasil e executiva nacional marca novas eleições

Mais um capítulo nas disputas estaduais do União Brasil, o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) acolheu recurso da comissão estadual provisória do partido e manteve a eleição de 4 de abril que definiu Rhiad Abdulahad, aliado da senadora Soraya Thronicke, como presidente estadual da sigla.

O União Brasil possui o maior fundo partidário e eleitoral em Mato Grosso do Sul e o controle do diretório estadual tem sido alvo de disputa nas últimas semanas.

Após a 15ª Vara Cível de Campo Grande ter suspendido a eleição do partido e determinado a reintegração de filiados à executiva estadual, incluindo a ex-deputada Rose Modesto, a decisão foi questionada e o novo diretório eleito conseguiu uma nova vitória na justiça.

O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, da 1ª Câmara Cível do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) entendeu que a eleição interna respeitou o estatuto da legenda e com isso a presidência estadual de Rhiad deve ser mantida.

Para o desembargador, há risco de dano caso a executiva do partido não seja restabelecida, já que há risco de prejuízo com atraso de pagamentos a funcionários e a fornecedores.

Nova eleição

A decisão da justiça estadual vai na contramão da executiva nacional do União Brasil, que definiu nova data para a eleição da nova executiva para o próximo sábado (29). Edital assinado pelo primeiro vice-presidente nacional, Antônio Rueda, e pelo secretário nacional, ACM Neto, prevê a votação das 8h às 17h no auditório de um hotel na Capital.