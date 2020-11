O acusado apresentou documento de escolaridade do ensino médio falso para ingressar no curso de formação e acabou se tornando sargento da Polícia Militar. Ele foi condenado pelo uso do referido documento falso e estelionato contra a administração pública. E nesta Terça-feira (17), os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) negaram recurso de apelação e mantiveram sentença de quatro anos, quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Investigação feita pela Seção de Inteligência constatou junto à Secretaria de Educação do Estado, que o nome do denunciado não consta nas atas de resultados finais da escola. Tal documentação registra os resultados de todos os alunos que frequentaram o estabelecimento de ensino e concluíram com êxito os estudos.