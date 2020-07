DOURADINA/MS – A defesa da acusada recorreu da decisão anterior, tendo como base a tese do princípio da insignificância do fato e pediu absolvição da mulher acusada. Mas não teve jeito, ontem o TJMS manteve a referida condenação e ainda a terá de arcar com 11 dias-multas, em regime inicial aberto.

O juiz singular do caso rejeitou o recurso da defesa, tendo em vista que o total subtraído representa aproximadamente 40% do valor do salário mínimo. O relator, juiz substituto em 2º Grau Lúcio Raimundo da Silveira, destacou ainda que a conduta em análise “não cabe a tese da insignificância, e sim, deve-se considerar o grau de reprovabilidade do comportamento da agente, que se valeu da confiança da amiga.

O fato ocorreu em outubro de 2016, em uma loja de celulares na cidade de Douradina – 190 km da Capital