Aconteceu no dia 27 de junho, quando o oficial (43) quebrou a quarentena durante festa em uma chácara na zona rural de Bataguassu. O PM, que não teve nome divulgado, estava de serviço quando foi flagrado embriagado no local, e ainda teria tentado impedir que acabassem com a festa onde estava, desobedeceu ordens dos colegas e os desacatou. Diante de tudo isso ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até prisão.

Ontem (10), 3ª Câmara Criminal do TJMS decidiu por negar o pedido de habeas corpus da defesa do policial.

Consta na denúncia., que o Policial infringiu determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa, ao se colocar em local com aglomeração de pessoas, ocasionando, com tal atitude, prejuízo à ordem administrativa militar e à imagem da corporação frente a sociedade local”,

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, relator do processo, afirmou que a manutenção da prisão é necessária não apenas para a manutenção da ordem social, mas para prevenir a reprodução de casos semelhantes.