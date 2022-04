O TJ-MS negou liberdade ao fonoaudiólogo Wilson Nonato Rabelo Sobrinho, 30 anos acusado estrupo de vulnerável durante as sessões em uma clínica de Campo Grande. A defesa impetrou um Habeas Corpus em favor de Wilson relacionado ao processo que tramita na 7ª Vara Criminal de Campo Grande e negado, em caráter liminar, pelo desembargador Paschoal Carmelo Leandro. O despacho foi publicado na terça-feira (26) no Diário da Justiça. Wilson está preso desde o dia 30 de março, depois de ser denunciado pela mãe de menino de 8 anos relatando que durante as sessões de fono ele passou a mão nele. Além de passar a mão nas crianças, se masturbava e mantinha vídeos no celular dos abusos sexuais. O fonoaudiólogo já foi indiciado em 7 inquéritos por estupro de vulnerável. Deste 5 já foram concluídos e foram encaminhados ao MPMS.