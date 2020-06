A determinação do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande é que se faça os exames devido em Cleber de Souza Carvalho, 44 anos, e na filha Yasmin Natasha Gonçalves Carvalho, 19 anos (foto dos dois acima).

Cleber é assino confesso de sete pessoas entre 2016 e 2020, com ajuda da filha em alguns dos assassinatos. Ele e filha estão presos desde o inicio do mês de Março.

No despacho, o magistrado nomeou o perito Rodrigo Ferreira Abdo, médico psiquiatra, para no prazo de 45 dias realizar o procedimento.

Ainda na mesma decisão, o magistrado rejeitou o pedido da defesa para anulação do inquérito policial da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios), por uso de suposta violência no interrogatório dos acusados.

A investigação da polícia apurou que Cleber se aproximava e mantinha relação de amizade e depois matava para ficar com os bens das vitimas, e depois vendia. Os crime aconteceram nos bairros Recanto dos Passaros, Santa Luzia e Vila Planalto, entre outros. Próximos da região. Foi descoberto no mês de Marçol.