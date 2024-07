Justiça proíbe que prefeito de MS use eventos públicos para autopromoção

Sob pena de multa de R$ 20 mil, Justiça proíbe que prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro Barros Donato (PSDB), não utilize eventos custeados com recursos públicos para a prática de promoção pessoal e que pare com a conduta de “artista do evento”. O juiz da 2ª Vara de Ivinhema, Roberto Hipólito da Silva Junior foi quem proferiu a decissão liminar sobre a ação de improbidade administrativa.

O MPMS em março passado abriu um inquérito civil para investigar a exposição “excessiva e pessoalizada do prefeito”. Dois meses depois, em maio, o órgão ministerial recomendou que Juliano Ferro não fizesse mais contratações de artistas com os quais tenha vínculo profissional ou de amizade sem licitação.