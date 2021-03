O Corumbaense Futebol Clube, um dos principais clubes e mais antigos de Mato Grosso do Sul, com 107 anos, vive situação complicada e a diretoria trabalha para não ter o mesmo desfecho de Comercial e Operário com relação sua sede administrativa. Isso porque o clube está com dívidas trabalhistas com atletas e a justiça do trabalho do município determinou o leilão da sede do clube, avaliada em R$ 6.532.000,00. A decisão da condenação ao clube é do juiz substituto Alexandre Marques Borba.

DÍVIDAS

As dívidas são de indenizações por atrasos em salários, direito de imagens e outros benefícios, que totaliza mais de R$ 87. mil. Entre as dividas consta a que tem com o goleiro Adilson, que soma R$ 28.211,08. O jogador afirma que assinou contrato com o clube entre 10 de dezembro de 2018 a 15 de agosto de 2019, e não recebeu a rescisão contratual e salário referente a um mês no valor de R$ 3,6, além do 13º Salário de 2019 e outros. Conforme a Justiça, ainda há outras dívidas que na soma geral que chega a R$ 87.759,46.

Conforme informações, a defesa do clube recorreu da decisão judicial, oferecendo três imóveis bem avaliados e que suprem a dívida existentes, porém, a Justiça não autorizou em razão de que os procedimentos administrativos para inclusão dos imóveis poderiam atrasar ainda mais os procedimentos, conforme decisão de janeiro deste ano.

A SEDE

Fundado em 1.922, o Corumbaense construiu sua sede Avenida General Rondon, no centro da cidade, e atualmente está avaliada em R$ 6,5 milhões. O imóvel tem campo de futebol, quadra de tênis, ginásio poliesportivo, deck, alojamento, vestiários, salas, salões de festa, quiosque, churrasqueira, piscinas e outros benefícios. Os interessados devem acessar o site da leiloeira e consultar detalhes a respeito do edital.

O Corumbaense tem dois títulos estaduais da Série A em Mato Grosso do Sul, conquistados em 1984 e 2017. Além disso, foi campeão da Série B em 2006. A equipe ainda foi vice da Série A em 1987 e 2018, bem como da Série B em 2012 e 2015, tendo participação em competições nacionais como a Copa do Brasil.

COMERCIAL E OPERÁRIO

Comercial e Operário, tradicionais clubes do Estado perderam suas sedes administrativas e centros de treinamentos de forma melancólica. Ou seja, dívidas contraídas, principalmente nos anos 80, e que foram acumulando, chegando a somas exorbitantes. Para alguns profissionais da comunicação que vivem o meio esportivo, em alguns casos, faltou comprometimentos das diretorias, que não conseguiram renegociar e ou até mesmo perderam por decisão à revelia.

Operário perdeu sua sede administrativa localizada na Avenida Bandeirantes e seu centro de treinamentos, situado no Jardim Santa Monica, na região da Vila Popular. São áreas, que juntas poderiam estar avaliados em mais de R$ 6 milhões.

Já o Comercial perdeu a Vila Olímpica em 2005, local onde estava o CT e a sede administrativa. O imóvel, localizado na Rua Brilhante, próxima a região central de Campo Grande, poderia estar avaliada também em mais de R$ 4 milhões. Neste local, foi construído um supermercado.

A área mede 120×195 metros, e foi vendida à época por R$ 1.212.120,00 para quitar dívidas trabalhistas. Para alguns diretores, vendida muito abaixo do valor real. Na época, um acordo foi firmado com a prefeitura de Campo Grande, para a doação de uma nova área ao Comercial. Mas isso não aconteceu.