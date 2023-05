Juventude anuncia treinador eleito o melhor do último Campeonato Paulista

O Juventude anunciou neste sábado (13) a contratação do técnico Thiago Carpini para a sequência da Série B. Ele assume na próxima semana e o tempo de contrato não foi revelado.

Carpini foi eleito o melhor técnico do último Campeonato Paulista, quando comandou o modesto Água Santa em uma campanha histórica que culminou na inédita decisão da elite estadual. Na final, o time foi derrotado pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato.

Pelo Água Santa, Carpini teve aproveitamento de 61% no Paulistão, com sete vitórias em 12 jogos. O time de Diadema deixou o São Paulo e o Red Bull Bragantino, ambos da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo caminho.

Como treinador profissional, Thiago Carpini, de apenas 38 anos, também teve breve trabalhos de destaque no Guarani, no Oeste e no Santo André, todos de São Paulo.

Antes de assumir o projeto do Água Santa em 2022, ele chegou a fazer um período intensivo de estudos na Europa, com intercâmbios em clubes como Barcelona, Atlético de Madrid e Benfica.

Juventude pode virar lanterna da Série B

O Juventude é o atual vice-lanterna da Série B, com três pontos em seis jogos. O anúncio da contratação de Carpini foi feito após mais uma derrota do time, neste sábado, contra o Mirassol, no Alfredo Jaconi.

O time de Caxias do Sul ainda pode perder a posição em caso de vitória do ABC-RN, que joga contra o Botafogo-SP, em Natal, neste domingo (14).