Kim Jong-un chega à Rússia para encontro com Putin. O líder norte-coreano desembarcou hoje 912) na Rússia. A primeira reunião em solo russo teve a presença do Ministro dos Recursos Naturais da Rússia, Alexander Kozlov. O ditador vai se encontrar com o Presidente Russo Vladimir Putin. A reunião entre os dois líderes não tem data nem local divulgados publicamente.